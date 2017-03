Le Boeing 737 MAX 8 avec des CFM Leap-1B est certifié

Boeing vient d'annoncer que le 737 MAX 8 motorisé par une paire de turboréacteurs CFM Leap-1B a obtenu la certification de l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA). Boeing est entré dans les dernières phases préparatoires précédant la livraison des premiers 737 MAX 8 aux compagnies clientes, lesquelles se feront au cours des prochains mois.



La certification du 737 MAX 8 a commencé voici un peu plus d’un an, par le biais d'un programme d’essais avec quatre appareils, comprenant des essais au sol et en laboratoire. À l’issue de ce processus, la FAA a accordé à Boeing un certificat de type modifié (Amended Type Certificate - ATC) pour le 737 MAX 8, attestant que la conception de cet appareil est conforme aux réglementations aéronautiques.

La FAA a également accordé à Boeing un certificat de production modifié (Amended Production Certificate — APC), qui certifie que le système de production de Boeing permet de produire le 737 MAX 8 conformément à sa conception.

Le 737 MAX 8 est le premier appareil de la famille des 737 MAX à avoir été développé. Les modèles MAX 8 et 9 seront suivis en 2019 par deux modèles : le MAX 7, doté d’un fuselage plus court, et le MAX 200, une variante de plus grande capacité du MAX 8. Des études et des discussions sont menées en collaboration avec des clients en vue de poursuivre le développement de cette famille.

Le 737 MAX est l’avion qui s’est vendu le plus rapidement de l’histoire de Boeing, comprenant à ce jour plus de 3 600 commandes auprès de 83 clients à travers le monde.