Le BO105 fête ses cinquante ans

Cela fait cinquante ans ce mois-ci que le BO105 a fait son premier vol, le 16 février 1967 à Ottobrunn, à proximité de Munich, en Allemagne. Conçu en qualité d'hélicoptère léger multi usages de classe deux tonnes, le Bölkow BO105 se caractérise comme étant la première machine à être équipée d'une tête de rotor avec pales sans articulations de traînée et de battement, grâce à l'emploi de fibre de verre et de résine.

Connu dès lors sous le nom de rotor Bölkow, ce dernier permit de réduire de manière significative les coûts de maintenance en comparaison aux rotors classiques étant donné que moins de pièces étaient utilisées pour l'assemblage et le fonctionnement de cette pièce. Ce rotor permit également au BO105 une agilité et une maniabilité inédites, puisque c'est l'un des premiers hélicoptères à être capable de faire des boucles ou loopings. Les H135 et H145 ont notamment bénéficié de l'expérience technologique acquise avec le BO105.

Depuis la première livraison de l'appareil en 1970, mille quatre cent machines ont servi sous différentes couleurs, que cela soit celles de la police, du sauvetage, des opérateurs de transport VIP ou autres. Le plus grand acquéreur reste les forces armées allemandes, avec plus de 200 commandes. Aujourd'hui, plus de quatre cent appareils sont encore exploités.