Le bilan complet des lancements 2017

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Une tendance qui devrait se vérifier en 2018, pour laquelle la plupart des acteurs traditionnels affichent de très grandes ambitions et qui, de fait, a déjà démarré très fort, avec 8 lancements effectués (et réussis) en 11 jours.

Elle confirme surtout la multiplication des petites missions d’ observation de la Terre depuis l’orbite basse et l'explosion du nombre de nanosatellites (295 déployés en un an).

L'orbite basse reine et l'observation de la Terre toujours en hausse.

Elle a été animée par les six puissances traditionnelles que sont les Etats-Unis (29 missions réussies), la Russie (20 -en comptant les deux Soyouz lancés depuis la Guyane), la Chine (17), l'Europe (9), le Japon et l'Inde (4).

En termes de lancements orbitaux, l’année 2017 apparaît stable par rapport aux deux années précédentes, avec 85 lancements réussis (pour 90 tentatives), contre 83 en 2015 et 2016.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Engineer – Part M and Part 21 Department (m/f)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.