Le Beriev Be-200 sera remotorisé avec une nouvelle version du SaM146

Comme annoncé dans notre dernier numéro (Air & Cosmos n°2596) Safran Aircraft Engines et son partenaire russe UEC (United Engine Corporation) ont signé un protocole d'accord concernant une version remotorisée du Beriev Be-200. Le directeur général d'UEC, Alexandre Artyukhov a précisé que les deux motoristes ont défini une feuille de route claire qui leur permet de commencer le développement d'une nouvelle version du SaM146 et ainsi de répondre aux spécifications du Beriev Be-200, hydravion amphibie actuellement motorisé par des turboréacteurs Ivchenko-Progress D-436, qui sont produits en Ukraine. Safran Aircraft Engines et UEC Saturn ont débuté leur partenariat en 1996, lorsque le motoriste russe a commencé à produire des pièces de CFM56. Les deux partenaires ont ensuite crée en 2004 PowerJet. Cette coentreprise a permis de développer et produire le système propulsif SaM146 qui équipe l'avion régional Sukhoi SuperJet 100. Ce moteur est entré en service commercial en 2011 et a accumulé, depuis, plus de 875 000 heures de vol auprès d'une quinzaine d'opérateurs.