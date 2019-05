Le bénéfice net de Ryanair baisse de près de 30%

La compagnie low cost irlandaise a enregistré un bénéfice après impôts de 1,02 milliard d'euros (exercice clos le 31 mars 2019), en baisse de 29%, en répercussion d'une baisse des tarifs.

La compagnie irlandaise Ryanair, première compagnie low cost européenne, vient d'annoncer que son bénéfice net après impôts (exercice clos au 31 mars 2019) s'établissait à 1,02 milliard d'€, en baisse de 29% par rapport à la même période de 2018. La hausse de trafic global qu'a connu la compagnie (139 millions de passagers transportés, en croissance de 7%, 142 millions de passagers, en croissance de 9% si on inclut Lauda) a été négativement compensée par la baisse de 6% des tarifs moyens. La hausse des revenus liés aux frais ancillaires (+19%, 2,4 milliards d'euros) a, elle, été contrebalancée par la hausse des coût liés à la remontée des prix du carburant, des coûts salariaux et de ceux engendrés par les indemnisations de retard (directive européenne EU261).

Le chiffre d'affaires de Ryanair a augmenté de 6%, à 7,6 milliards d'euros. La compagnie termine son exercice avec une flotte totale de 455 Boeing 737 et 19 Airbus A320. Ryanair annonce que la livraison de ces cinq premiers Boeing 737 MAX a été reportée à l'hiver 2019 (sous réserve d'approbation réglementaire par l'AESA). La petite compagnie polonaise charter Ryanair Sun, lancée en 2018 et rebaptisée Buzz, opère pour l'instant 5 Boeing 737 et devrait exploiter une flotte de 25 avions en année pleine en 2020. En décembre 2018, Lauda est devenue filiale à 100% du groupe Ryanair. Elle a transporté 3 millions de passager pour son premier exercice d'activité, avec une perte liée au lancement de 139,5 millions d'euros. Lauda a attaqué son deuxième exercice avec une flotte de 23 Airbus A320, et devrait cette année transporter 6 millions de passagers. La flotte devrait augmenter à 35 Airbus A320 en 2020 et l'objectif de trafic est fixé à 8 millions de passagers pour 2021.