Le BelugaXL, c'est aussi Stelia Aerospace

L'avion cargo hors normes Airbus BelugaXL est désormais entré dans sa phase d'essais en vol avec un premier vol de 4 heures 11 min, le 19 juillet. Aux commandes, le commandant de bord Christophe Cail et le co-pilote Bernardo Saez-Benito Hernandez. Egalement à bord du premier Airbus Belugaxl, l'ingénieur d'essais Jean-Michel Pin. Au sol, dans la station de télémétrie et de suivi, les ingénieurs d'essais en vol Laurent Lapierre et Philippe Foucault. Un premier vol sans histoire et qui aura duré 4 heures 11 minutes. L'appareil, qui succède au BelugaST aura nécessité un lourd travail d'ingénierie, notamment de la part des équipes de Stelia Aerospace qui ont assuré la conception, l'assemblage et l'équipement de toute la partie avant de l'Airbus BelugaXL et plus particulièrement la pointe avant ainsi que la porte-cargo principal. Le site de Méaulte de Stelia Aerospace a ainsi travaillé sur la pointe avant de l'Airbus BelugaXL.

D'une masse de 10 tonnes, elle affiche des dimensions hors normes : 12 m de longueur sur 5,8 m de largeur et 5,7 m de hauteur. Cette pointe avant a été livrée à Toulouse par Stelia Aerospace entièrement équipée de ses systèmes électriques, mécaniques, hydrauliques et de ses commandes de vol. La porte-cargo principale, composée d'une partie mobile et d'une partie fixe totalisant 13,1 m de long, 8,8 m de large et 7,9 m de haut, a, quant à elle, été assemblée et équipée par le site de Stelia Aerospace à Rochefort. Deux autres sites de Stelia Aerospace participent au programme BelugaXL : Tunis (pièces élémentaires) et Saint-Nazaire (formage, étirage et usinage mécanique des panneaux de fuselage ayant jusqu'à 6 mètres de longueur, tuyauteries, pièces élémentaires).