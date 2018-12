Le Bell V-280 Valor au terme d'une année d'essais en vol

Après un an d'essais en vol, le Bell V-280 Valor, faisant partie du programme JMR-TD (Joint Multi-Role Technology Demonstrator), démontre que le partenariat entre le gouvernement et l’industrie s'avère fructueux selon le constructeur aéronautique. Ce programme cumule actuellement près de 85 heures de vol et 180 heures de fonctionnement.

Le V-280 Valor a atteint la vitesse de 250 kts (463 km/h), l’objectif final étant 280 kts (518,5 km/h) en croisière. Le convertible a également réalisé les transitions en vol entre décollage et atterrissage verticaux et vol en croisière. Il est également désormais capable de virages à 50° d’inclinaison à 200 kts (370,4 km/h), de réaliser des montées à 4 500 ft/min (1 371 m/min), ainsi que d'effectuer un vol stabilisé à 11 500 ft (3 505 m). Le V-280 a aussi réalisé un vol de convoyage de 370 miles, soit l'équivalent de 600 km. Les commandes de vol électriques de l'appareil ont été testées avec succès à basses et hautes vitesses.

Les essais en vol se poursuivront dans les mois à venir, avec notamment ceux de vitesse de croisière en palier, ainsi que des tests de maniabilité à basses vitesses.