Le Bell 505 Jet Ranger X certifié par Transports Canada

La vitesse de croisère du Jet Ranger X est de 125 kts (231,5 km/h) et son autonomie est de 340 nautiques (629,6 km). Sa charge utile est de 666,7 kg (1 470 livres). Bell Helicopter cumule plus de 400 de lettres d'intention de commandes pour sa machine.

Plus de 1 000 heures de vol ont été effectuées avant que l'appareil motorisé par un Safran Helicopter Engines (Turbomeca) Arrius 2R, de 504 chevaux sur arbre, ne soit certifié. Selon toute vraisemblance, le Bell 505 recevra la certification FAA l'an prochain.

