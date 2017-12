Le BEI apporte 55 M€ à Latécoère

Latécoère a contracté un financement de 55 M€ auprès de la Banque européenne d'investissement pour soutenir les investissements programmés dans le cadre du plan Transformation 2020.

Le soutien de la Banque européenne d'investissement (BEI) à Latécoère par le biais d'un financement de 55 M€ donne au sous-traitant de rang 1 d'Airbus, Boeing, pour ne citer qu'eux, plus de marge de manoeuvre pour réaliser les investissements prévus dans le cadre du plan de Transformation 2020. Des investissements dans de nouveaux produits et technologies mais aussi les projets industriels programmés par Latécoère comme un nouveau site de production en Bulgarie et surtout la future usine 4.0 que Latécoère a commencé à faire construire à Montredon dans la périphérie de Toulouse. Un site labélisé "Vitrine Industrie du Futur". Parallèlement, Latécoère "réaménage la structure de son endettement au travers la renégociation de son programme d'affacturage et le remboursement de son crédit syndiqué".