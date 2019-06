Le B787-10 se pose à Bruxelles

United Airlines est la première compagnie aérienne à opérer des vols depuis Brussels Airport en Boeing 787-10 Dreamliner. Depuis le 23 mai, l’appareil opère la ligne entre Bruxelles et le hub de New-York Newark, marquant ainsi les 20 ans de cette ligne. Cet appareil est équipé de 44 sièges United Polaris en classe affaires, de 21 sièges United Premium Plus et de 199 sièges Economy standard. United a été la première compagnie aérienne nord-américaine à prendre livraison du 787-10 et est également la première au monde à exploiter la famille complète des Boeing 787-8, 787-9 et 787-10 Dreamliner dans sa flotte.