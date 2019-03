Le B1051 à quai à Port Canaveral

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 5 mars dernier, nous étions à Port Canaveral, en Floride, pour guetter le retour de l’étage B1051 utilisé pour la mission Crew Dragon DM-1.

Le premier étage du lanceur Falcon 9 de SpaceX, qui a permis d’expédier le 2 mars la capsule Crew Dragon vers la Station spatiale internationale, a été rapatrié trois jours plus tard à Port Canaveral, au sud de la base de lancements de Cape Canaveral, en Floride.

Nous avons guetté son retour sur sa barge autonome Of Course I Still Love You et assisté à son déchargement depuis le quai situé en face des installations de SpaceX, en compagnie de quelques dizaines de passionnés.

Nous avons également pu le photographier depuis un petit hélicoptère Robinson R44, mis à disposition par une compagnie qui propose de brefs survols du port et différents circuits touristiques le long de la côte, dont une découverte depuis le ciel des installations du centre spatial Kennedy de la Nasa.

Différents équipements visibles.

Sur ce cliché, à droite, l’étage B1051 est encore attaché à la grue qui l’a déplacé depuis la barge, visible au premier plan. Sur celle-ci, on distingue la cible dessinée au centre, en grande partie calcinée, mais également le robot Optimus Prime (également surnommé Roomba), en blanc, probablement destiné à maintenir les étages sur leur barge en cas de mer agitée.

Stationnés derrière la barge, apparaissent les bateaux Mister Steven (chargé de la récupération des coiffes du Falcon 9), sans son filet, et Go Searcher, avec sa piste pour hélicoptères (pour la récupération des capsules Crew Dragon).

Enfin, au pied de l’étage se trouve une maquette de capsule Crew Dragon, très certainement pour les entraînements de récupération en mer.