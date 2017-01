Baptisé "le 13ème mois de John Leahy", le mois de décembre a permis une nouvelle fois à Airbus de faire la différence face à Boeing en nombre de ventes brutes et nettes. A fin novembre 2016, Airbus en était à 600 ventes brutes et 410 ventes nettes après prise en compte de 190 annulations et conversions. Mais, le constructeur européen a une nouvelle fois comblé son retard sur le seul mois de décembre grâce à une série de contrats.

Airbus a ainsi enregistré 349 ventes brutes et 321 ventes nettes grâce à la commande d'Iran Air pour 100 appareils et dont le premier exemplaire sera officiellement livré ce 11 janvier après-midi, de la confirmation par GoAir de 72 A320neo supplémentaires et des commandes passées par Aviation Capital (25) et un client du Moyen-Orient qui a pris 80 A320neo tout en annulant 20 A320ceo.