Latécoère sur le ravitailleur Boeing KC-46A

La division Aérostructures de Latécoère a remporté le contrat de fourniture de la porte d'accès arrière de l'avion ravitailleur Boeing KC-46A.

Latécoère vient de renforcer son partenariat avec Boeing. La division Aérostructures de Latécoère vient en effet de remporter le contrat de fourniture de la porte d'accès arrière de l'avion ravitailleur Boeing KC-46A. La première porte sera livrée en 2020 et les livraisons se poursuivront jusqu'à la fin de la décennie, à raison d'une quinzaine d'avions produits par an. La production des pièces sera réalisée dans la nouvelle usine 4.0 de Latécoère à Montredon tandis que l'assemblage sera effectué par le centre d'excellence "portes" situé à Hermosillo au Mexique. Latécoère produit les portes passagers du Boeing 787 ainsi que la porte cargo du pont principal du Boeing 777 cargo, version dérivée du 777-200LR. Sans oublier des caméras HD et des systèmes de surveillance sur Boeing 777 et 777X.