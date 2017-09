Latécoère monte sur le Boeing 777 X

Boeing a sélectionné Latécoère en tant que fournisseur de systèmes de vidéo embarqués pour les futurs long-courriers 777 X.

Latécoère a été choisi par Boeing pour fournir des systèmes de vidéo embarqués, incluant des caméras et des moniteurs, pour les deux futurs Boeing 777 X qui se déclinent désormais en 777-8 et 777-9 aux capacités respectives de 350/375 et 400/425 passagers et des distances franchissables différentes : plus de 16 000 km pour le premier et plus de 14 000 km pour le second. Boeing et Latécoère travaillent ensemble depuis un certain déjà. L'équipementier est partenaire de référence depuis 2004 sur le programme 787 dans le cadre de la production des portes passagers. Latécoère fournit les caméras "landscape" haute définition pour les Boeing 747-8, 777 et 787 ainsi que les caméras de surveillance de portes de cockpit pour le 737 MAX.