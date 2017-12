Latécoère conforté sur le Boeing 777

Boeing vient de sélectionner Latécoère pour fournir des équipements nécessaires à la sécurité et la sûreté des 777 d'Emirates.

Boeing vient de retenir Latécoère pour équiper les cockpits des Boeing 777 d'Emirates "d'un panneau de commutateurs et convertisseur numérique-analogique nouvelle génération". Le système de Latécoère permet de renforcer la sécurité et la sûreté à bord des Boeing 777 d'Emirates. Il permet en effet, "grâce à plusieurs caméras vidéo installées dans le gros-porteur" de surveiller la cabine et/ou la soute depuis le poste de pilotage des 777 d'Emirates. Latécoère est également fournisseur d'une gamme de caméras landscape haute définition pour les Boeing 777 et 747-8, ainsi que des systèmes de surveillance des 737 MAX et 777X. La société est partenaire de référence de Boeing depuis 2004 avec le programme 787 pour lequel Latécoère a conçu et produit les portes passagers.