LATAM va rénover les cabines de ses avions

Le plan de rénovation de LATAM Airlines Group va porter sur un total de plus de 200 appareils, avec un investissement de 400 M$ sur deux ans.

Dès la fin de l'année, la compagnie aérienne LATAM Airlines Group va investir une somme de 400 millions de dollars (environ 350 M€) dans la rénovation des cabines de plus de 200 appareils de sa flotte.

Le premier avion rénové sera pour LATAM Pérou dès la fin de l'année 2018, suivie par LATAM Brésil début 2019. LATAM Airlines rénovera les cabines des appareils qui effectuent des vols long-courriers et court-courriers.

Les nouvelles cabines proposeront une cabine Premium Business fourni par Thompson Aero Seating avec une configuration 1-2-1 et des accès au couloir pour tous les sièges, qui seront aussi transformables en lits "full flat". La classe Premium Business proposera aussi un large choix de nouveaux divertissements avec des écrans individuels de 18 pouces. La nouvelle classe Economy présentera quand à elle des sièges Recaro qui seront tous équipés d'un port USB permettant une recharge rapide des appareils électroniques, un écran individuel de 12 pouces et un large choix de films et divertissements. Les passagers voyageant en classe économique auront la possibilité de choisir la classe LATAM+ Seats, proposant plus d'espace entre les sièges, une plus grande inclinaison et des services complémentaires tel que l'enregistrement et l'embarquement prioritaire.

Pour les passagers des vols intérieurs en Amérique Latine, LATAM équipera les cabines de plus de 150 Airbus A320 et A321 avec une connexion wifi et de meilleures options de divertissement à bord, des sièges Recaro avec ports USB et l'option LATAM+ Seats.