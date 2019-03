Lancement réussi du satellite d’observation de la Terre Prisma

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Prisma marque le 600 e satellite mis sur orbite par l’opérateur français, créé en mars 1980, qui s’est vu confier jusqu’à présent huit satellites institutionnels et cinq charges utiles auxiliaires pour des institutions et des opérateurs italiens.

L’observatoire a été placé sur une orbite héliosynchrone, à 615 km d’altitude, au terme d’un vol de 54 minutes et 8 secondes.

Ses missions seront multiples : surveillance de l’environnement, lutte contre la pollution, identification et classification des cultures, gestion des ressources, etc. Elles doivent durer au moins cinq ans.

Il est doté d'une instrumentation électro-optique combinant un capteur hyperspectral et une caméra panchromatique à résolution moyenne.

Construit par OHB Italia (maître d’œuvre industriel) et Leonardo (responsable de la charge utile) pour le compte de l’ ASI , l’Agence spatiale italienne, Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) est un satellite environnemental innovant.

