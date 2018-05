Lancement du Standard 3 du Tigre

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce programme devrait notamment comprendre l'intégration d'un nouveau missile air-sol, le MAST-F. Un missile européen qui devrait remplacer le PARS 3 en service sur les Tigre allemands, le Hellfire équipant les Tigre français et le Spike mis en oeuvre par les Tigre espagnols.

Selon le ministère des armées, ce programme peut être qualifié de "refonte à mi vie" de l'hélicoptère d'attaque de l'armée de Terre. Le ministère des armées précise que ce programme devrait permettre de développer "les capacités de combat collaboratif et de moderniser les capacités offensives" du Tigre.

