Lancement du programme MICA NG

Le comité ministériel d'investissement du 24 juillet a lancé la réalisation du programme MICA nouvelle génération (NG) devant renouveler les missiles air-air des Mirage 2000 et Rafale.

Le ministère des armées annonce que le missile air-air ou sol-air MICA NG remplacera le missile MICA dont le retrait progressif du service est prévu entre 2018 et 2030. Le MICA NG apportera des innovations dans les domaines de la propulsion et des autodirecteurs. Il contribuera à accroitre les capacités air-air des chasseurs français. Le missile MICA constitue actuellement le principal armement air-air du Rafale et du Mirage 2000-5. Il sera intégré aussi sur Mirage 2000D dans le cadre du programme de rénovation des ces appareils. A partir de 2019, le Rafale pourra aussi emporter le missile air-air longue portée Meteor.

Comme pour les MICA actuels, les MICA NG existeront en version à guidage IR (Infrarouge) et EM (Electromagnétique/Radar). Le MICA NG sera livré entre 2026 et 2031.

Le missile devrait aussi être doté de moins de composants aux normes ITAR afin de faciliter son exportation.

Le MICA NG est le premier programme a bénéficier d'un nouveau type de contrat liant l'état aux industriels (MBDA, Safran et Thales). Pour la première fois le coût unitaire des missiles achetés par la France pourrait baisser en cas d'exportations.

Le ministère des armées rappelle que le MICA NG est le premier programme lancé en réalisation dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025.