Lancement du marché de remplacement des F-16 belges

Après de longs mois d’attente, la Belgique a enfin lancé le marché de remplacement de ses F-16. Le gouvernement belge s’est entendu sur une « Request for Governemental Proposals (RGP)» qui sera transmises dans les prochains jours aux agences étatiques défendant les chances du F-35, du Rafale F3R, du F/A-18 E/F Super Hornet, de l’Eurofighter Typhoon et du JAS-39 E/F Gripen. C’est que la Belgique souhaite conclure un accord de gouvernement à gouvernement impliquant non seulement l’achat des appareils, mais aussi la formation, l’armement, la maintenance, les upgrades de l’appareil… « Au-delà de l’acquisition, nous souhaitons établir un partenariat à long terme et une collaboration militaire », explique Steven Vandeput, le ministre belge de la Défense. Un budget de 3,59 milliards d’euros a été réservé pour l’acquisition de 34 avions de combat de nouvelle génération. Le contrat devrait être conclu en 2018 pour un début des livraisons en 2024.