Lancement du cargo Progress MS-11 par une Soyouz 2.1a

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 4 avril, la Russie a lancé un nouveau vaisseau-cargo automatique Progress pour le ravitaillement de l’ISS.

L’image a été partagée le 5 avril sur Twitter par l’entreprise d’État pour les activités spatiales Roscosmos avec cette légende : « Voici comment se présente aujourd'hui le lancement d'un lanceur Soyouz-2.1a avec un cargo #ProgressMS11 ».

Cet impressionnant gros plan des 32 tuyères des moteurs RD-107 et RD-108 du premier étage du Soyouz 2.1a arrachant le lanceur de son pas de tir a été réalisé la veille, à 11h01 UTC, sur le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

Rendez-vous express.

Il s’agissait d’expédier vers la Station spatiale internationale le 72e vaisseau-cargo Progress du programme ISS depuis août 2000.

A son bord se trouvaient 1,5 t d’ergols, 1,4 t de fret, 420 l d’eau et 47 l d’air.

L’amarrage sur le port d’attache Pirs de la Station a eu lieu seulement 3 heures et 21 minutes après le décollage, à 14h22 UTC (2,5 orbites), soit le plus court rendez-vous réalisé avec l’ISS à ce jour – le premier record, effectué par le Progress MS-09 en juillet 2018, avait duré 3 heures et 39 minutes.

Autre vol Soyouz le même jour.

D’autre part, ce même 4 avril à 17h03 UTC, un Soyuz ST-B / Fregat-MT commandé par Arianespace était mis en œuvre depuis le Centre spatial guyanais.

La mission VS22 consistait à placer sur orbite moyenne quatre satellites de télécommunications supplémentaires de la constellation O3b opérée par l’opérateur luxembourgeois SES (FM 17 à FM 20).

Ces satellites de 700 kg chacun ont été construits par Thales Alenia Space.