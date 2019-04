Lancement de la première FREMM de défense aérienne

L'Alsace, première frégate de défense aérienne avec des capacités renforcées de défense aérienne a été lancée par Naval Group.

Naval Group a annoncé le lancement, le 18 avril 2019, de la neuvième unité du programme FREMM (Frégate Multi Mission) à Lorient. L'Alsace est la première d'une série de deux FREMM bénéficiant de capacités accrues en terme de défense aérienne. La Lorraine aura les mêmes capacités. L'Alsace doit être livrée à la Marine Nationale début 2021 et la Lorraine au second semestre 2022. Les deux bâtiments remplaceront les Frégates Anti Aériennes (FAA) Cassard et Jean-Bart au sein de la Marine Nationale. Elles compléteront les capacités apportées par les deux frégates de défense aériennes (FDA) Forbin et Chevalier Paul.

L'Alsace a été mise sur cale il y a treize mois. Le bâtiment reprend les grandes caractéristiques des autres FREMM avec une longueur de 142 mètres et un déplacement de 6 000 tonnes. Le système de combat de l'Alsace est cependant adapté plus spécifiquement à la défense aérienne. Naval Group annonce que le radar multi fonction du nouveau bâtiment sera plus puissant et que les système de communication ont été renforcés. Trois consoles additionnelles ont été intégrées dans le système de combat SETIS. L'Alsace pourra mettre en oeuvre des missiles Aster 15 et 30 de MBDA. Extérieurement, le bâtiment pourra être distingué grâce à son mat intégré.

Selon Naval Group, l'Alsace et la Lorraine auront par ailleurs les mêmes capacités anti sous-marines que les autres FREMM. L'Aquitaine, la Provence, la Languedoc, l'Auvergne et la Bretagne ont déjà été livrées à la Marine Nationale. La Normandie doit être livrée à l'été 2019. Deux FREMM ont aussi été livrées à l'export : la Mohammed VI pour le Maroc et la Tahya Misr à l'Egypte.