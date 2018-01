Lancement de la chaire industrielle Trace

Une chaire vient d'être créée afin de connaître avec précision les émissions actuelles de gaz à effet de serre, que l’accord de Paris sur le climat souhaite réduire de moitié tous les 10 ans.

La chaire industrielle Trace (Tracking Carbon Emissions), un nouveau programme de recherche sélectionné par l’Agence nationale pour la recherche (créée en 2005 pour financer les recherches publique et partenariale en France) a été officiellement lancée le 16 janvier.

Durant quatre ans, elle doit s'efforcer à développer de meilleures méthodes de suivi par satellite des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone et méthane), couplées avec de nouveaux capteurs déployés à proximité de sites émetteurs de méthane.

Fonctionnement.

D'après le communiqué de presse diffusé à l'annonce de son lancement, « Trace s’appuiera sur la modélisation de la dispersion et du transport du CO2 et du CH4 dans l’atmosphère ,que ce soit à l’échelle des continents ou d’un site industriel, sur des modèles du transfert de la lumière solaire du proche infra-rouge dans l’atmosphère et de son absorption par les gaz à effet de serre. Les recherches porteront aussi sur le développement de nouveaux capteurs compacts et à relativement bas coûts pour le suivi des émissions locales de méthane et de dioxyde de carbone. Des techniques statistiques dites « d’inversion » seront utilisées pour retrouver quelles cartes d’émissions ou quelles sources localisées peuvent expliquer les accroissements de concentrations mesurés. Il s’agira également d’avoir une couverture spatiale dense et une couverture temporelle très élevée des concentrations atmosphériques, afin de permettre la localisation et la quantification précise des sources. Cela répond aux engagements des États ayant signé l’accord de Paris et permet d’identifier les actions à mettre en œuvre en priorité pour réduire les émissions. »

Partenaires.

Le projet sera coordonné par le Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE, CEA/ CNRS /UVSQ) et porté par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, avec l’implication du Laboratoire de météorologie dynamique (LMD, CNRS/ENS/École Polytechnique/Sorbonne Université), membre comme le LSCE de l’Institut Pierre-Simon Laplace.

La chaire bénéficiera d’un budget de 1,5 M€, cofinancée par Suez, Thales Alenia Space et Total ; Suez pour des mesures plus précises des gaz sur ses sites de traitement des déchets et eaux usées, ainsi que sur des territoires partenaires ; Total pour des mesures sur ses sites d’extraction ou de stockage des énergies fossiles ; Thales Alenia Space enfin pour la définition des futures missions spatiales de suivi des gaz à effet de serre, en complémentarité avec les réseaux de mesures au sol.

Plus d’informations sur http://trace.lsce.ipsl.fr