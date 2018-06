Lancement de l'initiative européenne d'intervention

Le ministère des Armées a annoncé la signature d'une lettre d'intention par neuf Etats, officialisant l'initiative européenne d'intervention.

Lundi 25 juin, à la suite d'une réunion ministérielle, le Ministère des Armées a annoncé la signature d'une lettre d'intention pour la création de l'initiative européenne d'intervention (IEI). A l'heure actuelle, neuf Etats ont décidé de s'engager dans ce projet, à savoir l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la France, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Le processus d'adhésion n'est pas fermé et d'autres Etats européens volontaires pourront rejoindre l'IEI plus tard.

Initiée par Emmanuel Macron lors du discours de la Sorbonne, l'IEI a été souhaitée afin de pouvoir disposer d'une capacité de réponse européenne face aux diverses menaces pouvant impacter les Etats du continent. « Face à des menaces vives et communes, l'Europe doit pouvoir se doter d'une défense forte. L'Europe doit développer une culture stratégique commune : les forces armées doivent se connaître, se comprendre et être capables d'agir vite et efficacement ensemble », rapporte le MinArm.

Si cette initiative réunit des Etats européens, elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'Union Européenne ni dans celui de l'OTAN. Cela permet dès lors d'associer des pays non membres de ces organisations, tels que le Royaume-Uni et le Danemark.

