Lancement d'une revue stratégique

Le jeudi 29 juin, le ministère des armées a annoncé qu'il allait conduire une revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Ces travaux serviront de base à l'élaboration de la prochaine loi de programmation militaire (LPM).

Cette revue stratégique de défense et de sécurité nationale devra prendre en compte les évolutions du contexte sécuritaire apparues ces dernières années. De nouvelles menaces ont émergé : terrorisme, réarmement, politique de puissance... L'ensemble de ces éléments peuvent « nuire à nos intérêts et à l'émergence de nouveaux risques », rapporte le ministère des armées. A partir du constat des menaces auxquelles la France est et sera confrontée, la revue stratégique identifiera « nos ambitions en matière de défense et en déduira les aptitudes requises de nos forces ».

La prochaine LPM devra être pensée à partir de ces conclusions, avec pour ambition « de porter l'effort de défense à 2% du PIB » d'ici 2025.

La réalisation de la revue stratégique a été confiée à la nouvelle ministre des armées, Florence Parly. Pour cela elle s'appuiera sur un « comité de rédaction de la revue stratégique », dirigé par Arnaud Danjean. Député européen, membre du parti Les Républicains, il travaille sur les questions liées aux problématiques de Défense.

Arnaud Danjean est ainsi membre de la commission des Affaires Etrangères, de la sous-commission Sécurité et Défense et de la délégation pour les relations avec les Etats-Unis. Il est le vice-président de la délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.

Pour travailler avec Arnaud Danjean, la ministre des Armées nommera 15 autres personnes, aux profils variés. Ils représenteront aussi bien « des institutions civiles et militaires, personnalités qualifiées ou issues de la société civile », précise le ministère. Florence Parly les rencontrera dès demain, vendredi 30 juin, afin de leur présenter « les orientations du Président de la République et lancer ses travaux ».

Afin de mener à bien la revue stratégique, le comité ira à la rencontre de nombreux responsables et chercheurs issus aussi bien des milieux privés que publics. Les conclusions de ces travaux seront présentées à Emmanuel Macron en octobre prochain lors d'un Conseil de Défense. S'en suivra, le mois suivant, une présentation face aux Assemblées avec pour objectif « de démarrer au plus vite les travaux d'élaboration de la prochaine Loi de programmation militaire ».