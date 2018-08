Lancement d'une nouvelle compagnie suisse

La Nova, nouvelle compagnie aérienne suisse, réalisera ses premier vols à partir du 1 octobre.

La compagnie aérienne La Nova a décidé de se concentrer sur un marché peu couvert par les compagnies concurrentes : la desserte de petits aéroports régionaux. « En évitant les grandes capitales européennes, le réseau se dessine dans un premier temps sur des destinations non couvertes – ou de manière peu convenable – par les compagnies traditionnelles et dont l'accès par voie terrestre peut se révéler long et fastidieux », décrit ainsi La Nova.

A partir du mois d'octobre, 12 destinations seront desservies depuis Genève, à savoir Anvers, Bologne, Dinard, Florence, Hyères, La Rochelle, Marseille, Montpellier, Nice, St Moritz, Stuttgart et Turin. Les passagers intéressés pourront débuter leurs réservations dès le mois de septembre.

La Nova propose différents types d'offres. « Executive » permet de réaliser des aller-retour dans la journée pour les villes de Gênes, Jersey et Trieste. Elle proposera également des vols à destination de Saint Tropez, Courchevel et Arcachon. « L'offre Connect présente des aller-retour matin et soir vers Nice ou Turin, des fréquences multiples en fin de semaine pour Florence, Hyères ou Montpellier, ainsi que des vols le week-end pour les vacances sur la façade Atlantique », ajoute La Nova. Pour le moment la compagnie n'a pas spécifié quand ces offres seraient effectives. En effet, certaines destinations citées ne font pas partie des 12 de départ.

Ludovic Rossé, directeur administratif et financier de Flylanova, a annoncé qu' « afin de répondre à une demande laissée vacante par les nombreux acteurs du secteur, la Nova développe un concept simple, à savoir remettre le client au centre des préoccupations en exploitant des lignes régionales peu ou pas desservies en se concentrant sur une grande qualité de service à un tarif correspond à une classe affaire ». Ainsi, un aller-retour entre Genève et Nice est estimé à 590 francs suisses. Au niveau des services voyageurs, La Nova propose un service voiturier pour transporter le passager jusqu'à l'aéroport de Genève. Afin de satisfaire le confort en vol une zone lounge est prévue à bord des appareils, lesquels seront configurés en version « classe affaire », soit avec des carrés de sièges. La flotte de La Nova se compose d'ailleurs d'ATR-72-500 « dont la capacité de cabine est divisée par deux » et de Pilatus PC-12.