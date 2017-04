"Lafayette, nous voilà" : un colloque sur l'engagement américain en France en 1917

La Société des Cincinnati de France organise les 24 et 25 novembre 2017 à Paris un colloque historique sur l'engagement américain en France lors de la Première Guerre Mondiale. L'Université Paris Sorbonne accueillera les débats. Pendant deux jours, les meilleurs historiens américains et français analyseront l'entrée en guerre des Etats-Unis, le 6 avril 1917. Cet engagement extérieur lui permit de se doter d'un instrument militaire de premier rang et contribua à former de futurs généraux comme George S. Patton et George C. Marshall.

"Pour le centenaire de l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1917, cette manifestation scientifique contribue à une meilleure connaissance des mentalités des deux pays et contribue aux liens d'amitié qui les unissent depuis maintenant 234 ans", souligne Bernard de Montferrand, ancien ambassadeur et président de la Société des Cincinnati de France.

La Société des Cincinnati perpétue le souvenir de la fraternité d'armes qui unit officiers américains et français au cours des combats qu'ils menèrent ensemble de 1778 à 1783 et qui aboutirent à l'indépendance des Etats-Unis. Ils s'attachent à maintenir les liens privilégiés établis entre les deux pays à l'occasion de la guerre d'Amérique et prolongés durant les deux guerres mondiales.

Le colloque sera ouvert au grand public sur simple réservation. Pour en savoir plus : www.cincinnatidefrance.fr