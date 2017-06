Le sous traitant électronique, basé à Nantes, est un producteur intégré qui est actif depuis la conception jusqu'à la production de composants électroniques sécuritaires et ou des composants électroniques de cabine (éclairage, adaptateurs de sièges, controle d'air conditionné ...). Safran, Thales et Zodiac sont parmi les clients les plus importants de Lacroix Electronics.