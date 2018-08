La Wallonie va mettre en vente ses aéroports

Poussée dans le dos par l’Europe qui considère que les activités d’un aéroport sont des activités de nature économiques et les aéroports eux-mêmes des entreprises soumises au droit de la concurrence, la Région wallonne, qui possède et exploite les aéroports de Charleroi (Brussels South) et Liège, a lancé le processus visant à céder tout ou partie de ces deux plateformes. Elle devrait ainsi prochainement mettre en vente les infrastructures commerciales pour ne garder à terme que le foncier et une minorité de blocage. L’opération est prévue d’ici à la fin 2019 et devrait rapporter au moins de 75 millions tant les deux aéroports sont de véritables fleurons sur leurs marchés respectifs : low cost pour Charleroi et fret pour Liège.

Entre-temps, le gouvernement wallon a entamé la modification du modèle de gestion des aéroports, en vue d’y favoriser les investissements. Au système de concessions actuel, il entend substituer un système de licence qui permettrait à l’investisseur éventuel de disposer d’une durée d’amortissement d’au moins 27 ans.