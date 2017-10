La ville de Raqqa est reprise à 90%

Le 17 octobre, le département américain à la Défense a annoncé que la ville de Raqqa avait été reprise à 90%. Les forces démocratiques syriennes (FDS), de leur côté, annoncent avoir repris la totalité du fief de l'Etat Islamique.

Les forces syriennes et de la coalition internationale avancent désormais à grand pas dans la reprise de Raqqa, capitale syrienne du groupe Etat Islamique. D'après le porte-parole de la force interamrées de l'opération Inherent Resolve (CJTF-OIR), la libération de la ville a « été accélérée après que les forces démocratiques syriennes aient assuré la sécurité des civils ». Les FDS ont pu reprendre l'hôpital et le stade de Raqqa, qui constituaient le bastion du groupe terroriste. Avec cette avancée, c'est désormais plus de 90% de Raqqa et 87% du territoire du califat établit par Daech en 2014 qui a été repris.

Cette annonce a lieu alors que la CJTF – OIR fête son troisième anniversaire. Etablie le 17 octobre 2014, elle regroupe 69 Etats et a pour but « de conseiller, assister, équiper et entraîner les forces de sécurité irakiennes pour vaincre Daech et plus tard associer les forces démocratiques syriennes à l'opération », détaille la CJTF – OIR dans un communiqué. Au total, ce sont 119 375 soldats irakiens et 12 154 syriens qui ont été formés en trois ans.