La version corporate de l'A320neo a pris son envol

Le 16 novembre, la premier ACJ320neo (Corporate Jet) a effectué son premier vol de Hambourg. Celui-ci a duré 2 heures et 40 minutes et a ainsi débuté avec succès sa campagne d'essais en vol.

Dérivée de la famille déjà très populaire des A320 (dont 500 dont déjà en service), la version "corporate jet" du monocouloir inclut notamment des réservoirs d'essence supplémentaires dans les soutes qui permettent d'allonger grandement le rayon d'action, plus une pressurisation de la cabine différente afin d'améliorer le confort des passagers à bord.

"Le premier vol de l'ACJ320neo marque une nouvelle ère pour les Airbus corporate jets, proposant une amélioration du rayon d'action rendant possible des vols non stop entre encore plus de villes", explique le président d'ACJ Benoit Defforge. "La meilleure efficacité et les économies de carburant proposées par la famille ACJ320neo la place aussi en position très favorable en matière de coûts opérationnels comparativement aux business jets traditionnels", ajoute-t-il.

La famille ACJ320 comprend maintenant l'ACJ319neo qui peut transporter huit passagers sur une distance maximum de 6 750 miles nautiques (12 500 km) avec un temps de vol de plus de 15 heures, et l'ACJ320neo, pouvant transporter 25 passagers sur 6 000 miles nautiques (11 100 km) avec un temps de vol de plus de 13 heures.