La vente de cinq SEM à l'Argentine officialisée

Depuis cette époque, les moyens militaires argentins n'ont été que peu modernisés. Les Mirage III ont été retirés du service en 2015 et n'ont pas été remplacés. L'acquisition d'appareils occidentaux d'occasion ou d'appareils russes a été plusieurs fois évoquée mais aucun contrat n'a jamais été signé faute notamment de budget.

Le transfert des cinq derniers avions de l'aéronautique navale, retirés du service en 2016, été attendu depuis plusieurs années. Emmanuel Macron a annoncé la signature d'un contrat à l'occasion d'une visite à Paris du président argentin Macri :"En matière commerciale également, nous nous sommes félicité de l'accord signé par nos deux ministres de la Défense pour la vente de cinq Super Etendard modernisés et de leurs équipements aux forces armées argentines".

