LA TUNISIE, UN HUB AÉRONAUTIQUE

Contexte

Avec une montée en puissance qui a surpassé toutes les prévisions et attentes, l’industrie aéronautique en Tunisie s’installe désormais dans une dynamique permanente, laissant entrevoir une évolution des plus prometteuses qui érige le pays en une plateforme de production et d’exportation aussi bien performante et diversifiée qu’attractive pour les grands constructeurs aéronautiques mondiaux. De par sa position géographique au carrefour des marchés africains et européens, le territoire tunisien offre de belles perspectives aux grands groupes internationaux et aux petites et moyennes entreprises (PME).

Secteur prioritaire

Cela fait un peu plus qu’une décennie que le secteur figure dans les priorités de l’Etat Tunisien et bénéficie d’une attention particulière des autorités. Alors qu’il ne comptait qu’une dizaine de sociétés en 2004, on y dénombre aujourd'hui plus de 85 entreprises pour plus de 17.000 salariés. Grâce aux implantations de nouveaux acteurs et aux multiples soutiens accordées par l’État, le secteur de l’aéronautique Tunisien a maintenu ces dernières années une croissance régulière de 20%, une valeur ajoutée moyenne de 30% et réalise plus qu’un demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’export ; l’objectif étant d’atteindre 2 milliards d’euros à l’horizon 2025 pour 30.000 salariés.

Croissante attractivité sectorielle

Au demeurant, plusieurs groupes de renommée internationale ont choisi la Tunisie, dont des majors : LATECOERE, SAFRAN, HUTCHINSON, STELIA, PARADIGM PRECISION, AIRBUS, SABENA TECHNICS…

Plusieurs facteurs stratégiques étaient à l’essence de ces considérables implantations, dont :

• un environnement favorable,

• la proximité géographique,

• des incitations avantageuses accordées aux acteurs qui ont fait le choix de s’implanter en Tunisie,

• des ressources humaines abondantes et de hautes qualités avantagées par des coûts salariaux particulièrement compétitifs dans les régions du bassin méditerranéen et l’Afrique du Nord,

• des coûts de production concurrentiels juxtaposant des coûts des consommations intermédiaires les plus attractifs dans cette même zone,

• des services de formation de qualité et ce afin d’accompagner le développement du secteur et assurer le perfectionnement technique en aéronautique, résorbant ainsi la problématique de ressources humaines.

Vers l’édification d’un référentiel Tunisien

L’arrivée de Zodiac Aerospace, en 2005, fut un milestone important pour ce secteur ; de plus l’arrivée de STELIA la filiale d’aérostructure du groupe AIRBUS, l’année 2009, a abouti à la confection d’un tissu industriel aéronautique dense avec un savoir-faire reconnu et une Supply Chain intégrée et complète et la création du parc aéronautique d’El Mghira.

Ledit parc dédié au secteur s’étend sur une superficie dépassant les 200 hectares, à seulement 20 kilomètres au sud de la capitale, et est considéré aujourd’hui comme un parc unique dans le monde de par son mode de fonctionnement fédérant tous les acteurs de la réalisation intégrale du produit avec des échanges libres au travers d’une logistique globale, de la fourniture de la matière à la livraison de produit fini.

Ce parc est intégré et basé sur des systèmes d’information imbriqués les uns dans les autres en mode Lean manufacturing, du fournisseur de matière première jusqu’au logisticien dont le métier est de gérer un ensemble de 3 million de pièces et une cinquantaine de camions par mois et plus de 300 meubles électriques pour les programmes AIRBUS A320, A330 et A350 pour pas moins de huit acteurs qui travaillent de concert. Ce modèle original, assurant une coordination totale des activités industrielles de chaque entité de la chaine et aujourd’hui un modèle d’optimisation, et impressionne les acteurs mondiaux de l’aéronautique.

Incessante montée en gamme et dynamique du secteur

Consciente du dynamisme du secteur, la Tunisie œuvre à développer l’innovation industrielle et la diffusion de l’industrie 4.0 afin de répondre à la révolution industrielle, son infrastructure, dédiée à l’activité aéronautique, est dotée de clusters et de zones industrielles sur la quasi-totalité de son territoire qui abritent dans un périmètre de 200 km des entreprises spécialisées, que ce soit industrielles ou de services, qui répondent aux exigences et aux normes internationales régissant cette industrie. Elles sont certifiées EN9100, ISO 9001, ISO14001, PART 21, et plusieurs d’entre elles disposent également des agréments clients ISO-TS, ISO 18001, NADCAP, JAR LEVEL D, CMMI, AQAP 2120 et autres.

En vue de faire de cette industrie un secteur intégré et innovant, la Tunisie a ratifié plusieurs conventions et programmes de partenariat des universités et clusters internationaux et pionniers dans l’industrie aéronautique.

La Tunisie, s’affirme comme la nouvelle destination privilégiée des opérateurs du secteur aéronautique mondial, un site propice pour s’y installer et tirer profit des potentiels énormes dont elle regorge, et s’impose comme un véritable hub pour l’Europe et l’Afrique.