"La Tunisie, destination privilégiée pour le secteur des composants aéronautiques" conférence sur Aeromart, Toulouse

Conférence sur AEROMART, Hall 4, au Parc des Expositions Toulouse Expo, le mercredi 5 décembre à 15h45 :

LA TUNISIE, DESTINATION PRIVILÉGIÉE POUR LE SECTEUR DES COMPOSANTS AÉRONAUTIQUES

Programme et intervenants :



Evolution et perspectives de l’industrie aéronautique en Tunisie

Thierry HAURE-MIRANDE - GITAS (Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales) & AEROPROTECH

Président



Climat des affaires et opportunités d’investissement dans le secteur aéronautique en Tunisie

Fehmi MILI - FIPA TUNISIA (Foreign Investment Promotion Agency)

Délégué général à Paris



Témoignages

Nicolas LARGER - FLEURET TUNISIE

Président



Patrick RAZAT - GROUPE MECAHERS

Président

Plus plus de détails, cliquez ICI.