La Terre dans l’oeil de Thomas Pesquet #6 : le Brahmapoutre

Depuis son arrivée à bord de la Station spatiale internationale, le 17 novembre dernier, Thomas Pesquet réalise de splendides clichés de la Terre, qu’il diffuse sur les réseaux sociaux. Ici, une portion indienne du fleuve Brahmapoutre et sa région.

Le 26 janvier 2017, Thomas Pesquet a posté cette vue du fleuve Brahmapoutre, en Inde, avec le commentaire suivant : « Le soleil se reflète sur les ramifications du fleuve Brahmapoutre en Inde ».

L’image a été prise depuis l’ISS le 30 décembre dernier, à l’aide d’un Nikon D4 et d’un téléobjectif de 140 mm. Le Nord vers 23h.

Nous sommes dans une région très particulière de l’Inde, à l’extrémité est du pays. Il s’agit d’une portion du territoire indien véritablement coincée entre le Bhoutan et la Chine au nord, la Birmanie à l’est et au sud et le Bangladesh à l’ouest. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un panhandle (ces corridors qui sont des extensions géographiques longues et étroites) mais d’une sorte d’enclave. Cette région est composée administrativement du Meghalaya, la « Demeure des nuages » (un état dont la capitale est Shillong), l'Assam (dont la capitale est Dispur), le Nagaland (dont la capitale est Kohima), le Manipur (dont la capitale est Imphal), le Mizoram (dont la capitale est Aizawl) et le Tripura (dont la capitale est Agartala).

La photographie est superbe, tant le paysage paraît ici incroyablement sauvage (il ne l’est pas sur le terrain). Mais le Brahmapoutre est resté indompté, et son cours, chevelu en témoigne.

Un zoom sur l’image permet d’observer le parcours du fleuve, ses méandres, ses innombrables îles et ses affluents tout aussi magnifiques. Long de 2900 kilomètres, il prend sa source dans l’Himalaya tibétain à plus de 5500 mètres d’altitude, en milieu glaciaire. Le fleuve parcourt trois pays différents et change de nom suivant le pays qu'il traverse : Yarlung Tsangpo au Tibet, Brahmapoutre en Inde et Jamuna dans sa partie bangladaise, la plus en aval.

Une fois les milieux de hautes montagnes passés, son parcours devient tropical, ce qui en fait un milieu riche et fertile, tant d’un point de vue de la biodiversité que d’un point de vue de l’agriculture.