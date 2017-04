La Terre dans l’oeil de Thomas Pesquet #43 : Dublin la nuit

Depuis son arrivée à bord de la Station spatiale internationale, le 17 novembre dernier, Thomas Pesquet réalise de splendides clichés de la Terre, qu’il diffuse sur les réseaux sociaux. Ici, la ville de Dublin, en Irlande.

Le 12 février 2017, Thomas Pesquet a posté cette vue de Dublin la nuit, avec le commentaire suivant : « Une capitale à la hauteur de sa réputation : Dublin et son ambiance chaleureuse incroyable ! ».

L’image a été prise depuis l’ISS le 24 janvier dernier, à l’aide d’un Nikon D4 équipé d’un téléobjectif de 400 mm. Le Nord est à 9 heures. Nous sommes au-dessus de Dublin, la capitale de la République d’Irlande, près du point central de la façade est de l’île. La ville compte environ 530 000 habitants et son agglomération plus de 1,8 million d’habitants. Elle est située le long d'une baie et de part et d’autre de l'embouchure de la Liffey (le fleuve traverse la ville d'ouest en est). Au sud se dressent les collines de Wicklow. Quant à son climat, il est clairement océanique tempéré et il est rare que l’on échappe à une averse ou une pluie fine à Dublin (les précipitations sont réparties tout au long de l'année). Les hivers y sont doux (il n’y gèle pas) et les étés y sont frais.

Dans son commentaire, Thomas Pesquet fait sans doute référence à la réputation de Dublin et de ses quartiers animés et populaires, comme Temple Bar où la bière coule à flots. L'eau servant à produire cette bière mondialement connue qu’est la Guinness, y est justement puisée dans la Liffey, entre la source et Dublin.

Mais revenons au cliché de Thomas Pesquet. Dublin vue de nuit apparaît comme un papillon (puisque le cliché est incliné à 90° par rapport au nord). On identifie immédiatement son périphérique circulaire qui fait une boucle presque complète depuis la ville de Swords (dans le nord-est de Dublin) jusqu’à la ville de Bray et son front de mer (au sud-est de Dublin). Le cours de la Liffey au centre, sépare la ville en deux parties presque égales. On identifie également vite le parc Phoenix (en rive gauche), qui n’est pas éclairé la nuit et dans lequel se trouve le Zoo de la ville ; on le trouve à l’ouest de la ville. On identifie aussi surtout le port de Dublin et ses nombreux docks (au centre du « papillon »), qui forment à l’est de la ville comme une pince ouverte sur la mer. C’est assurément une zone de la ville extrêmement éclairée la nuit et qui remonte vers le centre-ville le long du fleuve et vers les quartiers animés toute la nuit. C’est le vieux Dublin, avec Temple Bar (en rive droite), mais aussi tous les ponts sur la Liffey, le château, le Trinity College (et ses arbres magnifiques que l’on ne voit pas sur le cliché), la Mairie et les Cathédrales. En rive gauche, c’est Broadstone, la distillerie Jameson et le quartier moderne du centre d’affaires jusqu’à North Wall et Point Village. On devine la petite île Bull reliée par deux ponts (on ne voit que quelques lumières que sur un seul, celui au sud : elle se trouve sous la presqu’île de Howth -dont on repère les contours éclairés), dans le nord de la baie de Dublin et à moins de 500 mètres de la côte. Cette petite île n’est pas éclairée : on y joue au golf le jour… Un autre lieu est extrêmement éclairé la nuit : c’est l’aéroport de Dublin (au-delà du périphérique, sur le haut gauche du cliché), qui se trouve à mi-chemin de la ville de Swords, au nord de la ville.

Assurément, ce cliché est une invitation à se rendre à Dublin où la vie y est dynamique, fraîche, insouciante, flamboyante même, du fait de la jeunesse européenne qui s’y concentre pour y travailler dans les entreprises de la Tech !

Retrouvez l’image sur Google Maps !

Gilles Dawidowicz est géographe, président de la commission de Planétologie de la Société astronomique de France.