La Terre dans l’oeil de Thomas Pesquet #35 : les îles Scilly

Depuis son arrivée à bord de la Station spatiale internationale, le 17 novembre dernier, Thomas Pesquet réalise de splendides clichés de la Terre, qu’il diffuse sur les réseaux sociaux. Ici, les îles britanniques Scilly, situées en mer Celtique (océa

Le 5 mars 2017, Thomas Pesquet a posté cette vue de l’archipel des Scilly, avec le commentaire suivant : « îles Scilly, à l’ouest des Cornouailles… alors qu’il m’avait fallu 24 heures de traversée en voilier pour les rejoindre par la Manche il y a quelques années ! ».

L’image a été prise depuis l’ISS le 28 décembre dernier, à l’aide d’un Nikon D4 équipé d’un téléobjectif de 1 150 mm. Le Nord est à 7 heures. Nous sommes au-dessus des îles Scilly, également nommées les Sorlingues.

Les Scilly sont situées à la même latitude que la ville de Dieppe, mais se trouvent à moins de 50 km à l'ouest-sud-ouest de la péninsule de Cornouailles. L'archipel compte plus de 2 000 habitants répartis sur les 6 îles suivantes (souvent les plus grandes de tout l’archipel) : St Mary's, Tresco, St Martin's, St Agnes, Gugh et Bryher. Le reste de l'archipel est constitué d'îlots inhabités. Ces îles s'étendent sur une superficie d’environ 16 km2 et sont une unité administrative “sui generis” du Royaume-Uni. Le tourisme est la plus importante activité économique de l’archipel, avec en complément l’exportation de fleurs et la pêche.

Faisons donc le tour de ces îles splendides que Thomas Pesquet offre à notre regard. Il y a tout d’abord l’île St Mary's tout en haut du cliché. Elle est la plus étendue et la plus peuplée de l’archipel. Son littoral s'étend sur 15 km de long, avec de belles plages de sable fin et de petites criques. Hugh Town, la ville principale de l'île, située dans une très jolie baie. Elle a été vendue en 1949 à ses habitants par la couronne britannique ; le reste de l'île est une possession du duché de Cornouailles. Les autres localités notables sont Old Town (proche de l'aéroport de St Mary's qui est le principal aéroport de l'archipel), Little Porth et Maypole. L’île St Mary's n’est pas boisée, mais mosaïquée par de petites surfaces agricoles, caractéristiques des bocages du grand Ouest de la France. Le cliché de Thomas Pesquet révèle à ce titre que ces véritables enclos sont des levées de terre et des talus faits de haies et de taillis, avec des alignements plus ou moins continus d'arbres et d’arbustes.

Tresco est la deuxième plus grande des îles Scilly (située au centre de l’image, sous l’île St Mary’s). Trois anciens châteaux sont visibles à l’aide du zoom, pas faciles à identifier. Au centre de l'île se trouvent quelques bâtisses, des cottages et quelques fermes. On y trouve également le célèbre jardin tropical de l'abbaye, construite pour l’essentiel en 1841. On observe aussi deux petits lacs dans le haut de l’île (en réalité au sud). Vous remarquerez aussi de très belles plages à l’est, au sud et à l’ouest de l’île qui possède un micro-climat local permettant de cultiver son jardin tropical.

L’île St Martin's (à gauche de Tresco sur le cliché, au nord-est dans la réalité) a une superficie est de 2,37 km2 en comptant l'îlot voisin de White Island. Il lui est relié au nord par une chaussée. St Martin's compte moins de 200 habitants, ce qui en fait la troisième île la plus peuplée de l’archipel après St Mary's et Tresco. Au milieu de la lande brune et au bout de quelques chemins blancs, à la pointe nord-est de l'île, se trouve un tout petit point blanc : il s’agit d’un amer rouge et blanc, un point de repère fixe et identifiable sans ambiguïté utilisé pour la navigation maritime de 11 mètres de haut.

St Agnes se situe tout en haut à droite de l’image (au sud-ouest dans la réalité). C’est une île d’une superficie de 1,48 km2. Elle est reliée à l'îlot voisin de Gugh (à peine visible) par un tombolo très clair (un cordon de sédiments reliant deux étendues). La population des deux îles s'élève à moins de 100 habitants, ce qui en fait la moins peuplée des îles habitées de l’archipel. Quant à Gugh et ses 3 habitants, elle est la moins peuplée de toutes.

Bryher enfin (à l’ouest de Tresco), est une île d’une superficie de 1,32 km2 en comptant l'îlot voisin de Gweal. Bryher compte environ 100 habitants, ce qui en fait la quatrième île la plus peuplée de l’archipel, après St Mary's, Tresco et St Martin's.

De très nombreux îlots et récifs composent le reste de l’archipel, dont les eaux azures trahissent des hauts fonds magnifiques et des bancs de sables fins...

Retrouvez l’image sur Google Maps !

Gilles Dawidowicz est géographe, président de la commission de Planétologie de la Société astronomique de France.