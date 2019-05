La Suède renforce son budget de défense

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En matière d'équipements, la Suède a notamment détaillé l'évolution de sa flotte d'avions de combat. Le JAS 39 C/D continuera à être employé. En parallèle, le JAS 39 E sera progressivement intégré. A terme, le Gripen E sera amené à remplacer le Gripen C. Le retrait de services de ce dernier devrait débuter à la fin des années 2030. Par ailleurs, la Commission de la défense pousse à l'acquisition d'un nouvel avion d'entraînement, en remplacement de SK60.

Dans le même temps, le ministère de la défense a publié une ébauche de livre blanc. Couvrant la période 2021-2025, celui-ci vise à donner à la Suède les moyens d'assurer sa défense. L'objectif est ainsi de permettre aux forces armées suédoises d'assurer la sécurité du pays dans un climat de tensions internationales. La Suède identifie la Russie et la Chine comme représentant de potentielles menaces. Dans ce sens, la Suède appelle également à une consolidation de l'Europe de la Défense.

Le 14 mai, suite à un rapport remis par la Commission de défense, le Ministère de la Défense suédois a annoncé ses ambitions budgétaires pour la période 2021-2025. Afin de doter les forces armées suédoises de matériels modernes et de pouvoir recruter du personnel, la Suède entend accroître significativement son budget de défense. L'ambition est ainsi de pouvoir atteindre un budget annuel de 84 Md de couronnes suédoises d'ici à 2025, ce qui représente 1,5% du PIB. Afin de pouvoir atteindre ce montant, il est estimé que la Suède devra augmenter son budget de 5 Md de couronnes suédoises par an jusqu'en 2025.

