La Suède commande un missile anti-navire Saab

L'administration pour le matériel de défense suédoise (FMV) vient de passer commande auprès de Saab pour « le développement et la production d'un système de missile anti-navire de nouvelle génération ». D'après l'industriel, le contrat, rendu public le 31 mars, serait de 3,2 milliards de couronnes suédoises, soit un peu plus de 333 millions d'euros.

Le contrat porte sur le développement d'un système de missile anti-navire de nouvelle génération pouvant être opéré depuis un avion ou un navire. Il « sera intégré sur les nouveaux avions de combat Gripen E et dans les corvettes de classe Visby », indique Saab.

Le nouveau missile sera basé sur le RBS15, développé dans les années 80, en version modernisée. Il sera doté de capacités améliorées avec un radar et un guidage plus performants, une plus longue portée et une masse inférieure. Il peut être opéré en tout temps et être utilisé « contre une grande variété de cibles navales et terrestres », précise l'industriel.

Le missile sera produit conjointement par Saab et Diehl Defence GmbH & Co. KG. A ce sujet, l'entreprise allemande a déclaré que « ce programme commun renforcera la position des deux entreprises en tant que leaders mondiaux dans la technologie de missiles anti-navires ». Avant d'ajouter qu'ils seront « les premiers à introduire sur le marché une nouvelle génération de missiles ».

Les livraisons auront lieu sur la période 2017-2026, avec un système opérationnel à partir de 2020. Les corvettes Visby seront équipées du Rb 3+ Mk15 et les Gripen E du Rb 15 F-ER. Ce nouveau missile viendra renforcer les moyens de protection du littoral suédois.

Le contrat inclut également une garantie à vie pour les systèmes de missiles anti-navires déjà existants, a précisé l'administration pour le matériel de défense suédoise.