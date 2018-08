La Suède commande des missiles d'interception PAC-3 MSE

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Si la vente se confirme, la Suède deviendra le sixième pays à utiliser le PAC-3 MSE afin d'assurer sa défense aérienne. En effet, les Etats-Unis, le Qatar, le Japon, la Roumanie, la Pologne et les Emirats Arabes Unis ont déjà complété leurs systèmes de défense grâce à cette technologie de Lockheed Martin.

Le PAC-3 MSE est la dernière version du missile d'interception PAC-3, de Lockheed Martin. Il permet de faire face à différents types de menaces aériennes, tels que « les missiles balistiques, les missiles de croisière et les avions », détaille l'industriel. Par rapport aux versions précédentes, le PAC-3 MSE, de type « hit-to-kill », dispose d'une portée accrue.

Lockheed Martin a annoncé le 10 août avoir signé un accord avec la Suède visant à doter le pays de missiles d'interception PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability – 3, Missile Segment Enhancement). Pour le moment l'industriel n'a pas révélé le nombre de missiles qui pourrait être acheté par la Suède et n'a pas indiqué le montant de cette vente.

