La sonde israélienne Bereshit s’écrase sur la Lune

La Fondation Xprize , qui avait organisé en 2007 et 2018 le concours Google Lunar X Prize , provoquant notamment le démarrage du projet Bereshit, a pour sa part annoncé la donation exceptionnelle d’un million de dollars à SpaceIL, par l’intermédiaire d’un prix baptisé Moonshot Award (Récompense pour tentative d’alunissage), afin que l’équipe puisse continuer son travail et entreprenne la construction d’une nouvelle sonde.

Outre les félicitations de Jim Bridenstine , l’administrateur de la Nasa , qui souligne qu’il s’agissait de « la première mission financée par des fonds privés sur l'orbite lunaire », les équipes de SpaceIL ont pu apprécier un message du marcheur lunaire Buzz Aldrin (qui faisait remarquer quelques heures auparavant qu’il restait 100 jours avant les cinquante ans de la mission Apollo 11 ) : « Ne perdez jamais espoir. Votre travail acharné, votre travail d'équipe et votre innovation sont une source d'inspiration pour tous. »

Elle a été saluée comme telle, à commencer par le Premier ministre de l’Etat hébreu Benjamin Netanyahu , présent depuis le centre de contrôle de SpaceIL à Yehud, qui a déclaré : « Si, au début, vous ne réussissez pas, vous essayez encore ». L’Ambassade d’Israël aux Etats-Unis, elle, a publié sur son compte Twitter : « Quoi qu'il en soit, après huit ans de travail, SpaceIL a inauguré la nouvelle ère de la course à l'espace et a inspiré une nouvelle génération d'explorateurs. Vous avez fait d'Israël le septième pays à orbiter autour de la Lune. Vous avez déjà fait l'histoire. #IsraeltotheMoon ».

Lancée le 22 févier dernier, la sonde israélienne Bereshit de l’association SpaceIL s’est finalement écrasée sur la mer de la Sérénité, le 11 avril vers 19h25 UTC. Le contact a été perdu à moins de 150 m de la surface lunaire, juste après que les contrôleurs de mission aient signalé un problème de moteur et tandis que la télémétrie indiquait que l’atterrisseur arrivait trop vite, et à une altitude trop basse.

L’Etat hébreu ne sera pas (cette fois) la quatrième puissance à déposer en douceur un engin sur notre satellite naturel. Mais on parle déjà d’une sonde Bereshit 2.

