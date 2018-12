La Slovaquie commande 14 avions de combat F-16 à Lockheed Martin

La Slovaquie a signé un contrat avec Lockheed Martin afin de doter ses forces aériennes d'avions de combat F-16.

Le Ministère de la Défense slovaque a annoncé le 12 décembre la signature des lettres d'offre et d'acceptation de Lockheed Martin en vue de se doter d'avions de combat F-16. Le contrat, évalué à 1,6 Md€, comprend 14 avions F-16, dont deux biplaces. Sont également inclus les munitions, la formation de 22 pilotes et 160 techniciens et le soutien. La livraison des F-16 débutera au quatrième trimestre 2022 et s'achèvera fin 2023. Les chasseurs de Lockheed Martin viendront remplacer les douze MiG-29 actuellement en service.

Le remplacement des appareils russes a été approuvé par le gouvernement en mai 2014. A cette date, la Slovaquie hésitait entre l'acquisition de nouveaux appareils ou la location de chasseurs. Dans ce sens, des négociations avaient été entamées avec la Suède en mars 2015 afin de louer des JAS-39 C/D Gripen. Le prix de l'appareil s'est finalement avéré être trop élevé, poussant la Slovaquie à se tourner vers Lockheed Martin.

Le Ministère de la Défense slovaque s'est félicité de ce contrat. « Le plus grand programme de modernisation de l'histoire des forces armées slovaques est devenu réalité », rapporte ainsi le Ministère. Cet accord permet également de démontrer la volonté de la Slovaquie à respecter les cibles de l'OTAN et ainsi de se rapprocher de l'objectif des 2% du PIB devant être investis dans la défense.

Dans ce sens, la Slovaquie a adopté en 2017 une nouvelle stratégie militaire visant au développement de ses capacités de défense. Le gouvernement vise ainsi à investir 1,6% de son PIB dans la défense d'ici 2020, avant d'atteindre les 2% en 2024.