La Serbie va commander neuf Airbus Helicopters H145M

Le ministère serbe de la Défense vient d'annoncer la commande de neuf Airbus Helicopters H145M pour un montant non précisé. Le calendrier des livraisons n'est pas non indiqué. Cette commande s'inscrit dans un programme plus vaste de modernisation des Forces armées serbes. Un programme qui porte également sur l'achat de matériels russes. En juin dernier, la Serbie avait acquis deux hélicoptères Mi-17.

La Russie a également proposé d'offrir six chasseurs-bombardiers Mig 29 mais à la condition que la Serbie prenne en charge leur MRO complète.