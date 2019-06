La Sécurité Civile présente son dispositif anti incendies pour 2019

Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, à lancé officiellement la saison de lutte contre les feux de forêts. L'occasion de présenter le dispositif aérien qui comprendra 37 aéronefs.

Comme chaque été des moyens importants seront mobilisés par la Sécurité Civile, les pompiers et les armées pour lutter contre les incendies de forêts, favorisés par la hausse des températures et l'air sec.

En tout se sont 37 aéronefs qui seront mobilisés annonce le ministère de l'intérieur : 3 avions d’investigation et de coordination (Beech B200), 8 hélicoptères de secours et de commandement, 8 Tracker, 3 Dash 8, 12 Canadairs, 2 hélicoptères de manoeuvre Puma et 1 hélicoptère léger pour le détachement d’intervention héliporté des FORMISC. Des drones sont aussi employés pour détecter notamment les départs de feu et les points chauds après incendies.

Le ministère de l'intérieur annonce que le premier de six DASH 8 Q400 MR, commandés en 2018, sera mis en service cet été. L'appareil est doté d'un EFVS (Enhanced Flight Vision System) offrant une image dans le spectre du visible ou de l’infrarouge. L'appareil complétera la flotte de deux Dash 8 déjà en service. D'ici 2024, les six nouveaux Dash 8 Q400 MR remplaceront les Tracker.

La modernisation des hélicoptères EC145 est en cours a également précisé le ministère de l'intérieur.