La Russie médiatise une frappe stratégique en Syrie

Le ministère de la défense russe a annoncée une nouvelle frappe en Syrie réalisée avec des missiles de croisière H-101 largués depuis des Tu-95MS.

Selon Moscou, le 5 juillet 2017, plusieurs bombardiers stratégiques Tu-95MS "Bear" (Deux apparaissent sur les images diffusées) ont décollés de la base de Engels (Sur la Volga à environ 800 km au sud est de Moscou) pour mener une frappe en Syrie. Les bombardiers étaient escortés par des chasseurs Su-30SM.

Toujours selon les autorités russes, les Tu-95MS ont largué des missiles de croisière H-101 (Ou Kh-101) à environ 1 000 km de leurs objectifs. Trois importants entrepôts d'armes et de munitions de Daesh ont été détruits dans les provinces de Hama et Homs, annonce Moscou.

Le ministère de la défense russe a diffusé une vidéo du raid. On y voit effectivement des Tu-95MS escortés par des Su-30. Les missiles H-101 sont largués et on les voit effectuer une longue chute avant visiblement de déclencher leur système de propulsion et de déployer leur voilure. Moscou a aussi diffusé un film des missiles au moment de leur impact.

Ce n'est pas la première fois que la Russie emploie ses bombardiers stratégiques pour effectuer des frappes en Syrie. Des frappes avec le H-101 auraient eu lieu en Syrie dés 2015. Le H-101 aurait une portée de 4 500 km et pourrait emporter une charge nucléaire.