La Russie attend 100 aéronefs en 2019

Outre la réception de nouveaux équipements, la Russie devrait également procéder à la modernisation de certains aéronefs en service. C'est notamment le cas de bombardiers Tu-95, dont 4 appareils devraient être modifiés et doter de nouveaux équipements. La Russie va ainsi « étendre la durée de vie de ces appareils de longue portée de 45 à 50 ans », expliquait le Ministère de la Défense russe le 4 janvier dernier. La cabine sera notamment dotée d'une avionique plus moderne.

Le 2 janvier, le ministère de la Défense russe a annoncé que les forces aérospatiales du pays allaient prendre livraison de plus de 100 aéronefs durant l'année 2019. Le détail spécifique des livraisons attendues n'a pas été donné mais cela représente tout de même un renforcement notable de la force aérienne russe. Grâce à ces nouveaux appareils, « la part des armes et équipements modernes au sein de l'armée de l'air sera accrue de 65% », rapporte ainsi le ministère.

