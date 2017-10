La Royal Air Force fait le bilan de son engagement contre Daech

Depuis 2014, la Royal Air Force (RAF) a mené plus de 1 500 frappes contre les positions de l'Etat Islamique en Irak et en Syrie. Le Royaume-Uni fait partie des plus gros contributeurs de la coalition internationale menée par les Etats-Unis.

Au total, en trois ans, ce sont 1 340 frappes qui ont été menées en Irak et 262 sur la Syrie. « En tant que deuxième plus gros contributeur à la coalition militaire internationale, le Royaume-Uni a effectué plus de 8 000 sorties avec les Tornado, les Typhoon et les drones Reaper », a déclaré Michael Fallon, sécrétaire à la Défense. Grâce à ces aéronefs, la RAF a mené des missions de surveillance et de reconnaissance. La RAF a également conduit des missions de transport en s'appuyant sur un détachement de C-1300 Hercules.

Parallèlement aux opérations aériennes, le Royaume-Uni a déployé des militaires au sol afin de former les forces irakiennes. Environ 600 soldats britanniques sont mobilisés pour cette mission. Ils ont participé à l'instruction de plus de 58 000 irakiens.

Depuis la formation de la coalition internationale, en 2014, de nombreuses positions de l'Etat Islamique ont pu être reprises. Daech a perdu du terrain et, à Raqqa, le groupe terroriste se retrouve désormais encerclé dans le centre. La coalition continue ses efforts et, fin septembre, « les avions de la RAF ont détruit 17 cibles en Syrie en une seule journée ».