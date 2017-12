La Roumanie s'équipe de missiles PAC-3 MSE

Lockheed Martin a annoncé, le 30 novembre, avoir signé un accord avec la Roumanie pour équiper le pays de missiles sol-air PAC-3 MSE. Le montant de la vente et le nombre de missiles concernés n'ont pas été indiqués.

Cette commande fera ainsi de la Roumanie le troisième client export du PAC-3 MSE. La Pologne, l'Allemagne et la Suède aurait également fait part à l'industriel américain de leur intérêt pour une telle technologie. « Des nations partenaires au Moyen-Orient ont également exprimé leur intérêt pour améliorer leur capacité de défense avec le missile PAC-3 MSE », ajoute Lockheed Martin.

Le PAC-3 MSE, pour patriot advanced capability-3 missile segment enhancement, correspond à une version améliorée du missile d'interception PAC-3. Lockheed Martin a développé les capacités de ce missile afin qu'il puisse faire face aux nouvelles menaces. « Les adversaires acquièrent plus de missiles avec de meilleures capacités. C'est pourquoi nous améliorons la mobilité et la portée de nos intercepteurs PAC-3 », rapporte Lockheed Martin. Ce missile est ainsi capable d'intercepter et de détruire différents types de cibles, parmi lesquelles des avions, des missiles balistiques ou encore des missiles de croisière. Il « utilise la technologie hit-to-kill pour intercepter les menaces », soit un mécanisme de destruction par impact direct.