La République Tchèque souhaite remplacer ses hélicoptères Mi-24

Alors que la République Tchèque souhaite remplacer ses hélicoptères militaires Mi-24, les Etats-Unis proposent de lui vendre des UH-60M Black Hawk ou bien des AH-1Z.

Le département d'Etat américain a donné son feu vert le 3 mai pour la vente d'hélicoptères militaires UH-60M ou bien AH-1Z qui viendraient équiper l'armée de l'air tchèque. Ces appareils viendront remplacer la flotte de Mi-24, actuellement composée de 7 voilures tournantes.

Selon les FMS approuvées par le département d'Etat, qui doivent désormais être validées par le Congrès, Sikorsky pourrait ainsi fournir douze UH-60M à la République Tchèque pour 800 M$. Bell Helicopters pourrait de son côté remettre quatre AH-1Z pour un montant de 205 M$.

« La République Tchèque souhaite employer ces hélicoptères afin de moderniser ses forces armées et renforcer sa défense intérieure. Ils pourront également être employés afin de faire face aux menaces régionales », rapporte l'agence américaine chargée de la coopération en matière de défense et de sécurité. Cette acquisition fait partie d'une stratégie plus large visant à moderniser les équipements employés par l'armée tchèque. Ainsi le gouvernement tchèque a présenté en 2017 sa stratégie militaire, avec pour objectif central le renforcement de ses moyens. Parmi les équipements prioritaires sont cités les hélicoptères multi-rôles, les avions de transport, les systèmes de défense aérienne à courte portée et les drones.

Flotte d'hélicoptères de l'armée de l'air tchèque