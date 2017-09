La premium economy d'American à Paris CDG

Depuis fin 2014, American Airlines déploie un vaste programme d'investissement de plus de 3 milliards de dollars pour globalement améliorer son service avec notamment l'introduction d'une nouvelle cabine premium economy.

Elle a été mise en service sur la liaison quotidienne non-stop Paris-Dallas depuis le 27 mars dernier sur Boeing B787-900. A partir d'octobre, elle sera aussi présente sur trois autres routes vers les Etats-Unis. Du 6 octobre 2017 au 8 janvier 2018, elle sera d'abord accessible sur la ligne Paris-Chicago, toujours sur Boeing B787-900. A compter du 15 décembre prochain, ce sera tour de la ligne Paris-Miami de la proposer sur Boeing B777-200. Enfin, à compter du 15 janvier 2018, la premium economy sera réservable sur la route Paris-Philadelphie sur A330-200. A noter que la premium economy sera aussi disponible sur la ligne estivale sans escale Paris-Charlotte, à partir du 4 avril 2018, sur A330-200.

Le siège premium economy d'American Airlines, tout en cuir, propose un espacement entre les sièges (pitch) de 96,5 cm, plus de place pour les jambes, un appuie-têtes et repose-pieds réglable, un IFE avec un écran tactile plus large ainsi des prises de raccordement et un port USB. Les passagers disposent aussi de casques réducteurs de bruits et d'une trousse de voyage et se voient proposer des menus améliorés et des boissons alcoolisées gratuites.